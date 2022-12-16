Обстановка у западных границ Беларуси остаётся напряжённой

Военно-политическая обстановка у западных границ Беларуси остается напряженной. Сопредельные европейские государства продолжают до зубов вооружать свои армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее агрессивную политику в военной сфере ведет Варшава – в 2022 году польская сторона уже заключила несколько крупных контрактов на поставку техники и оружия. 288 реактивных систем залпового огня закупается в Южной Корее. Кроме того, Польша планирует приобрести тысячу танков, истребители и военные вертолеты.

Тем временем Вильнюс сообщил о закупке в США реактивных систем залпового огня «Хаймарс». Первые установки прибудут в 2025-м. Также на вооружение поступят различные типы боевых ракет, в том числе большой дальности, достигающих цели на расстоянии 300 километров. А вот Латвия в деле обороны уповает на НАТО – страна в хвосте по индексу военной мощи среди государств Евросоюза. На вооружении латвийской армии – четыре вертолета, чуть более 300 единиц бронетехники и 10 артиллерийских установок. На этой неделе латвийский министр обороны сообщила о необходимости усилить присутствие альянса на территории республики.