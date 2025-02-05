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Количество жертв стрельбы в школе в Швеции возросло до 11 человек

05 февраля 2025 12:54
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Число погибших из-за перестрелки в шведской школе достигло 11 человек, пишет РИА Новости.

Количество жертв стрельбы в школе в Швеции возросло до 11 человек-1

Фото: Pinterest

Представители правоохранительных органов страны информируют, что инцидент произошел в кампусе Risbergska. Это образовательный центр, где обучение проходят взрослые. Мотивы происшедшего не установлены.

В результате стрельбы скончались 11 человек, в том числе подозреваемый. Точная информация о количестве пострадавших отсутствует.

# Международная политика

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