Количество жертв стрельбы в школе в Швеции возросло до 11 человек

Число погибших из-за перестрелки в шведской школе достигло 11 человек, пишет РИА Новости.

Представители правоохранительных органов страны информируют, что инцидент произошел в кампусе Risbergska. Это образовательный центр, где обучение проходят взрослые. Мотивы происшедшего не установлены.

В результате стрельбы скончались 11 человек, в том числе подозреваемый. Точная информация о количестве пострадавших отсутствует.