Суд ЕС обязал Варшаву выплатить штраф в 320 миллионов евро

Суд Европейского союза обязал Польшу осуществить выплату штрафа – 320 200 000 евро, пишет РИА Новости.
Суд Европейского союза обязал Польшу осуществить выплату штрафа – 320 200 000 евро, пишет РИА Новости.
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Варшава попыталась запросить отмену или частичное снижение штрафов за 2022-2023 годы, присужденные вследствие отказа исполнить решение суда в установленные сроки.
Согласно пресс-релизу суда, Польша своевременно не привела свое законодательство в соответствие с правилами Евросоюза и «должна выплатить 320 200 000 евро в качестве штрафов».