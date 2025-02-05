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Суд ЕС обязал Варшаву выплатить штраф в 320 миллионов евро

05 февраля 2025 13:31
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Суд Европейского союза обязал Польшу осуществить выплату штрафа – 320 200 000 евро, пишет РИА Новости.

Суд ЕС обязал Варшаву выплатить штраф в 320 миллионов евро-1

Фото: Pinterest

Варшава попыталась запросить отмену или частичное снижение штрафов за 2022-2023 годы, присужденные вследствие отказа исполнить решение суда в установленные сроки.

Согласно пресс-релизу суда, Польша своевременно не привела свое законодательство в соответствие с правилами Евросоюза и «должна выплатить 320 200 000 евро в качестве штрафов».

# Международная политика

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