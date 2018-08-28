В Брюсселе бездомные протестуют против подселения в центр по их размещению мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока

Новости Бельгии. Бездомные взбунтовались против мигрантов в Брюсселе. В центр по размещению уличных бродяг подселили переселенцев из стран Африки и Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бездомным это не понравилось – начались массовые беспорядки. Организации, которая предложила разместить нелегалов в ночлежке, пришлось приостановить проект. В ближайшее время будет проведено специальное заседание, на котором депутаты решат вопрос расширения инфраструктуры по приему бездомных Брюсселя, которых в бельгийской столице насчитывается около тысячи.