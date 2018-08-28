Прямой эфир

В Брюсселе бездомные протестуют против подселения в центр по их размещению мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока

28 августа 2018 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. Бездомные взбунтовались против мигрантов в Брюсселе. В центр по размещению уличных бродяг подселили переселенцев из стран Африки и Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бездомным это не понравилось – начались массовые беспорядки. Организации, которая предложила разместить нелегалов в ночлежке, пришлось приостановить проект. В ближайшее время будет проведено специальное заседание, на котором депутаты решат вопрос расширения инфраструктуры по приему бездомных Брюсселя, которых в бельгийской столице насчитывается около тысячи.

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Снова землетрясение: Индонезию потрясли подземные толчки магнитудой 6.2
28 августа 2018 13:04

Снова землетрясение: Индонезию потрясли подземные толчки магнитудой 6.2

3 тысячи демонстрантов и не менее 6 пострадавших. Что известно о беспорядках в немецком Хемнице
28 августа 2018 13:00

3 тысячи демонстрантов и не менее 6 пострадавших. Что известно о беспорядках в немецком Хемнице

В Чили более 300 человек отравились ядовитыми парами
28 августа 2018 12:53

В Чили более 300 человек отравились ядовитыми парами