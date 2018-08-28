3 тысячи демонстрантов и не менее 6 пострадавших. Что известно о беспорядках в немецком Хемнице

Новости Германии. Не менее шести человек пострадали в результате столкновений между участниками демонстраций против и в поддержку иммиграции в немецком Хемнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На акцию вышли порядка 3 тысяч человек. В какой-то момент демонстранты стали бросать друг в друга камни и петарды. Чтобы усмирить толпу, правоохранителям пришлось применить водометы.

Протесты не стихают в городе уже вторые сутки, после того как здесь во время фестиваля был убит местный житель. По подозрению в убийстве мужчины полиция задержала двух мигрантов из Сирии и Ирака.