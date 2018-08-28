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Снова землетрясение: Индонезию потрясли подземные толчки магнитудой 6.2

28 августа 2018 13:04
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Новости Индонезии. Подземные толчки магнитудой 6.2 потрясли Индонезию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Снова землетрясение: Индонезию потрясли подземные толчки магнитудой 6.2-1

Сильнее всего дрожь земли ощутили жители города Купанг. О разрушениях или пострадавших в результате природного катаклизма сообщений не поступало.

Отметим, сейсмическая активность в этом регионе не прекращается с 5 августа. Тогда разрушительное землетрясение произошло на острове Ломбок. Жертвами стихии стали свыше 550 человек.

Снова землетрясение: Индонезию потрясли подземные толчки магнитудой 6.2-4

Снова землетрясение: Индонезию потрясли подземные толчки магнитудой 6.2-6

# Землетрясение # Фотофакт

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