Снова землетрясение: Индонезию потрясли подземные толчки магнитудой 6.2

Новости Индонезии. Подземные толчки магнитудой 6.2 потрясли Индонезию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Сильнее всего дрожь земли ощутили жители города Купанг. О разрушениях или пострадавших в результате природного катаклизма сообщений не поступало.

Отметим, сейсмическая активность в этом регионе не прекращается с 5 августа. Тогда разрушительное землетрясение произошло на острове Ломбок. Жертвами стихии стали свыше 550 человек.