В Чили более 300 человек отравились ядовитыми парами

Новости Чили. В Чили число отравившихся ядовитыми парами людей превысило 300, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все пострадавшие – жители коммун Кинтеро и Пучункави, над которыми на прошлой неделе распространилось химическое облако.

Здесь до сих пор сохраняется желтый уровень опасности, который будет снят лишь тогда, когда приборы в течение 48 часов будут фиксировать приемлемые параметры.

По предварительным данным, причиной массового отравления стала деятельность национальной нефтяной компании, работающей в этом регионе.