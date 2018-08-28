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В Чили более 300 человек отравились ядовитыми парами

28 августа 2018 12:53
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Новости Чили. В Чили число отравившихся ядовитыми парами людей превысило 300, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все пострадавшие – жители коммун Кинтеро и Пучункави, над которыми на прошлой неделе распространилось химическое облако.

В Чили более 300 человек отравились ядовитыми парами-1

Здесь до сих пор сохраняется желтый уровень опасности, который будет снят лишь тогда, когда приборы в течение 48 часов будут фиксировать приемлемые параметры.

По предварительным данным, причиной массового отравления стала деятельность национальной нефтяной компании, работающей в этом регионе.

В Чили более 300 человек отравились ядовитыми парами-4

# Массовое отравление # Фотофакт

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