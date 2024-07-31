В британском Саутпорте демонстранты устроили беспорядки и напали на полицейских

Драматические события разворачиваются и в британском Саутпорте на севере страны, где несколько дней назад вооруженный ножом юноша напал на детский центр, в результате чего погибли три девочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То, что сейчас происходит в городе, можно назвать уличными боями.

Хотя все начиналось довольно мирно. Более тысячи жителей собрались на центральной площади, чтобы почтить память жертв этого преступления. Но вскоре ситуация накалилась и стала выходить из-под контроля. Сотни агрессивно настроенных молодых людей стали забрасывать камнями и коктейлями Молотова местную мечеть, переворачивали и поджигали мусорные баки и припаркованные машины. Появились сообщения о погромах и грабежах магазинов.

Когда на место беспорядков прибыли усиленные наряды полиции, весь свой гнев демонстранты обратили на них. Около 30 правоохранителей получили тяжелые травмы, сожжено несколько патрульных автомобилей. В британском МВД полагают, что беспорядки организовали участники крайне правой организации, так называемой Лиги английской обороны.