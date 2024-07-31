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Иран отправил в Совбез ООН требование привлечь Израиль к ответственности за удар по Бейруту

31 июля 2024 07:47
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Конфликт на Ближнем Востоке вышел на новый, еще более опасный уровень. Израильская армия нанесла удар по Бейруту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран отправил в Совбез ООН требование привлечь Израиль к ответственности за удар по Бейруту-1

Целью атаки стал командир ливанской группировки «Хезболла», ответственный за ракетный обстрел Голанских высот на прошлой неделе. Напомним, тогда погибли 12 детей. Как сообщают СМИ, взрывы прогремели в южном пригороде Бейрута. Повреждено несколько домов, смертельно ранены два человека, еще 17 травмированы, в том числе шестеро детей. По данным израильской армии, сам командир «Хезболлы» в ходе атаки ликвидирован. Иран направил в Совбез ООН требование привлечь Израиль к ответственности.

# Международная политика

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