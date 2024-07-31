Иран отправил в Совбез ООН требование привлечь Израиль к ответственности за удар по Бейруту

Конфликт на Ближнем Востоке вышел на новый, еще более опасный уровень. Израильская армия нанесла удар по Бейруту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целью атаки стал командир ливанской группировки «Хезболла», ответственный за ракетный обстрел Голанских высот на прошлой неделе. Напомним, тогда погибли 12 детей. Как сообщают СМИ, взрывы прогремели в южном пригороде Бейрута. Повреждено несколько домов, смертельно ранены два человека, еще 17 травмированы, в том числе шестеро детей. По данным израильской армии, сам командир «Хезболлы» в ходе атаки ликвидирован. Иран направил в Совбез ООН требование привлечь Израиль к ответственности.