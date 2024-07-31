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Великобритания, Франция и США призвали своих граждан как можно быстрее покинуть Ливан

31 июля 2024 08:08
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Конфликт на Ближнем Востоке вышел на новый, еще более опасный уровень. Ситуация накалилась после того, как израильская армия нанесла удар по Бейруту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания, Франция и США призвали своих граждан как можно быстрее покинуть Ливан-1

С каждым часом растет число жертв и пострадавших от этой атаки. Пока сообщается о трех погибших, еще около 80 получили ранения. Эти данные не окончательные, так как до сих пор идет разбор завалов. В правительстве Ливана осудили это нападение и заявили, что оставляют за собой право принять все необходимые меры для отражения израильской агрессии. Сегодня, 31 июля, этот вопрос будет рассматриваться на экстренном заседании кабмина.

Великобритания, Франция и США призвали своих граждан как можно быстрее покинуть Ливан-4

Серьезную обеспокоенность обострением обстановки, вызванной ударами ЦАХАЛ по Бейруту, высказала ООН. Всемирная организация призывает Израиль и Ливан не допускать эскалации и соблюдать международное право. Многие западные страны призвали своих граждан как можно скорее покинуть Ливан. В частности, с такими предупреждениями выступили Великобритания, Франция и США.

# Международная политика

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