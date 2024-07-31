Великобритания, Франция и США призвали своих граждан как можно быстрее покинуть Ливан

Конфликт на Ближнем Востоке вышел на новый, еще более опасный уровень. Ситуация накалилась после того, как израильская армия нанесла удар по Бейруту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конфликт на Ближнем Востоке вышел на новый, еще более опасный уровень. Ситуация накалилась после того, как израильская армия нанесла удар по Бейруту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С каждым часом растет число жертв и пострадавших от этой атаки. Пока сообщается о трех погибших, еще около 80 получили ранения. Эти данные не окончательные, так как до сих пор идет разбор завалов. В правительстве Ливана осудили это нападение и заявили, что оставляют за собой право принять все необходимые меры для отражения израильской агрессии. Сегодня, 31 июля, этот вопрос будет рассматриваться на экстренном заседании кабмина.
Серьезную обеспокоенность обострением обстановки, вызванной ударами ЦАХАЛ по Бейруту, высказала ООН. Всемирная организация призывает Израиль и Ливан не допускать эскалации и соблюдать международное право. Многие западные страны призвали своих граждан как можно скорее покинуть Ливан. В частности, с такими предупреждениями выступили Великобритания, Франция и США.