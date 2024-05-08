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В Британии рухнула электронная система пограничного контроля

08 мая 2024 08:12
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В аэропортах Британии возник полный хаос из-за сбоя электронной системы пограничного контроля. По сообщению Министерства внутренних дел Королевства, возникла общенациональная техническая проблема, которая повлияла на паспортный контроль, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии рухнула электронная система пограничного контроля-1

В залах ожидания скопились тысячи людей, которые не могли ни покинуть страну, ни попасть в нее. Многих прибывших пассажиров с летного поля возвращали обратно в самолеты или просто не выпускали из них. В невольном заточении приходилось проводить по 3-4 часа. Устранить сбой смогли лишь ближе к утру.

И это далеко не первый подобный случай. За последние три года система несколько раз выходила из строя. В конце мая 2023 года она рухнула из-за неудачного обновления, что привело к четырехчасовым очередям в аэропортах. А в 2021 году из-за технических проблем отключения отмечались трижды за два месяца.

# Авиасообщение # Новости Великобритании

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