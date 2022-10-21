В Британии рейтинг Консервативной партии упал до самого низкого уровня в истории

Новости Великобритании. Рейтинг правящей в Великобритании Консервативной партии упал до самого низкого уровня за всю историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно опросу национального социологического института, сегодня за них проголосовали бы лишь 14 % жителей Королевства. Примечательно, что на вопрос «Каким словом вы бы описали свое отношение к партии?» многие ответили: «Бесполезная и некомпетентная». Рейтинг консерваторов стал стремительно падать, когда лидер партии Лиз Трасс стала премьер-министром. Пробыв на посту всего 44 дня, она заявила об отставке. Даже за такой короткий срок ее неоднократно критиковали за планы по спасению экономики.

Выборы нового главы партии и главы правительства Британии должны пройти до 28 октября, новый премьер может быть назначен к концу месяца.