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В Британии рейтинг Консервативной партии упал до самого низкого уровня в истории

21 октября 2022 13:03
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Новости Великобритании. Рейтинг правящей в Великобритании Консервативной партии упал до самого низкого уровня за всю историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии рейтинг Консервативной партии упал до самого низкого уровня в истории-1

Согласно опросу национального социологического института, сегодня за них проголосовали бы лишь 14 % жителей Королевства. Примечательно, что на вопрос «Каким словом вы бы описали свое отношение к партии?» многие ответили: «Бесполезная и некомпетентная». Рейтинг консерваторов стал стремительно падать, когда лидер партии Лиз Трасс стала премьер-министром. Пробыв на посту всего 44 дня, она заявила об отставке. Даже за такой короткий срок ее неоднократно критиковали за планы по спасению экономики.

Выборы нового главы партии и главы правительства Британии должны пройти до 28 октября, новый премьер может быть назначен к концу месяца.

# Международная политика # Лиз Трасс # Новости Великобритании # Фотофакт

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