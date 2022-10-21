НАТО расширяет военное присутствие в Восточной Европе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Испания намерена отправить группу своих истребителей в Болгарию и Румынию. Об этом сообщили глава болгарского военного ведомства.

В частности, восемь самолетов будут переброшены на румынские авиабазы. Тем самым Мадрид выполняет план НАТО по усилению обороны союзников, находящихся вблизи России. Еще восемь истребителей приземлятся на болгарских аэродромах. До конца года они совместно с местными ВВС будут патрулировать воздушное пространство страны.