50 человек погибли и более 300 были ранены во время беспорядков в Чаде

Новости Чада. 50 человек погибли, более 300 были ранены во время беспорядков в Чаде. В столице республики Нджамене, а также других городах начались акции протеста против переходного периода в стране, несмотря на запрет демонстраций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие требовали передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Демонстранты выходили на улицы разных районов столицы после призыва оппозиции и гражданского общества. Очень быстро акции протеста переросли в беспорядки и погромы. Толпа людей ворвалась в штаб-квартиру партии премьер-министра страны и подожгла ее. Для наведения порядка полиция применила слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Но полностью взять ситуацию под контроль властям пока не удается.