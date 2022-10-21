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50 человек погибли и более 300 были ранены во время беспорядков в Чаде

21 октября 2022 12:02
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Новости Чада. 50 человек погибли, более 300 были ранены во время беспорядков в Чаде. В столице республики Нджамене, а также других городах начались акции протеста против переходного периода в стране, несмотря на запрет демонстраций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

50 человек погибли и более 300 были ранены во время беспорядков в Чаде-1

Митингующие требовали передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Демонстранты выходили на улицы разных районов столицы после призыва оппозиции и гражданского общества. Очень быстро акции протеста переросли в беспорядки и погромы. Толпа людей ворвалась в штаб-квартиру партии премьер-министра страны и подожгла ее. Для наведения порядка полиция применила слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Но полностью взять ситуацию под контроль властям пока не удается.

# Акции протеста # Фотофакт

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