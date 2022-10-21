Сильнейший пожар вспыхнул в Мексике после ДТП с бензовозом, больше 1000 человек эвакуированы

Новости Мексики. Более тысячи человек были эвакуированы из-за сильного пожара, вспыхнувшего в мексиканском городе Агуаскальентес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной масштабного ЧП стала авария с бензовозом. Вылившееся из него топливо быстро разлилось по улицам и внезапно загорелось. Огонь уничтожил десятки машин и несколько домов. Ядовитый дым окутал половину города. По словам спасателей, это чудо, что обошлось без жертв. Полиция задержала водителя, чтобы выяснить причины происшествия.