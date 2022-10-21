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Сильнейший пожар вспыхнул в Мексике после ДТП с бензовозом, больше 1000 человек эвакуированы

21 октября 2022 11:22
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Новости Мексики. Более тысячи человек были эвакуированы из-за сильного пожара, вспыхнувшего в мексиканском городе Агуаскальентес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейший пожар вспыхнул в Мексике после ДТП с бензовозом, больше 1000 человек эвакуированы-1

Причиной масштабного ЧП стала авария с бензовозом. Вылившееся из него топливо быстро разлилось по улицам и внезапно загорелось. Огонь уничтожил десятки машин и несколько домов. Ядовитый дым окутал половину города. По словам спасателей, это чудо, что обошлось без жертв. Полиция задержала водителя, чтобы выяснить причины происшествия.

# Пожар # Новости Мексики # Фотофакт

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