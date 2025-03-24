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Вспышка чесотки произошла в Британии – заболели более 200 тыс. человек

24 марта 2025 06:10
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Вспышка чесотки в Британии. За один месяц количество выявленных случаев превысило 200 тысяч и продолжает расти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспышка чесотки произошла в Британии – заболели более 200 тыс. человек-2

Показатель втрое выше среднего за последние пять лет. Хуже всего, что обычные методы борьбы, включая антибиотики, не работают. В зоне риска дети и подростки, а также пенсионеры. Чесотка обычно поражает слои населения, лишенные доступа к гигиене и медицине. Хотя Великобритания и позиционирует себя как «страна первого мира», ее жители в последнее время сталкиваются с трудностями, включая нехватку продуктов и лекарств, ограничения на пользование коммунальными услугами.

# Великобритания # Кризис в ЕС

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