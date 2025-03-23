Отставка правительства, досрочные выборы и фейки в СМИ – в Сербии не утихают протесты

Сербия последние несколько месяцев испытывает политический кризис, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе в отставку ушло правительство, а президент Вучич заявил о подготовке досрочных выборов.

В Сербии продолжаются антиправительственные протесты студентов и оппозиции. Их центром стал второй по величине город страны Нови-Сад, где в ноябре 2024 года на вокзале обрушилась конструкция и погибли 15 человек. С этого момента в вузах Сербии началась бессрочная забастовка студентов с требованием отставки Вучича – фактически, вузы забаррикадировали, не давая желающим приходить на учебу. Затем, как в Беларуси в свое время, начались уличные марши и перекрытия дорог в столице и на крупных транспортных развязках. Это попытка спровоцировать коллапс Белграда и остановить работу экономики. А под предлогом протестов западные рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг Сербии, нанося удар по бюджетному сектору и росту зарплат.

Не дремлют и СМИ, которые выступили на стороне «тюльпановой революции». Подобно тому, как в Беларуси вбрасывали фейки о пытках, в Сербии придумали страшилку о звуковой пушке, которую якобы применяют против демонстрантов. Фейк активно распространяли немецкие и европейские СМИ.

Вице-премьер Сербии обвинил в организации протестов заговорщиков против президента США. По словам Александра Вулина, речь идет о тех же лицах, которые предпринимают попытки сорвать мирные инициативы Трампа. А в ближайшие дни протесты могут стать более радикальными, считает политик. Остается надеяться, что правящие силы смогут стабилизировать ситуацию в Сербии. Есть основания полагать, что партия Вучича выиграет досрочные выборы, но самое главное – отстоять победу в условиях уличных беспорядков. Так что страну ждет сложный экзамен на электоральный суверенитет.