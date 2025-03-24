В Эстонии смертность почти вдвое превышает рождаемость

В Эстонии демографическая катастрофа: смертность почти вдвое превышает рождаемость. Население стремительно сокращается, и причины кризиса не только биологические. В феврале свет увидели всего 662 младенца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот умерших – 1 216. Эксперты отмечают, что главная причина – экономический кризис, высочайшая инфляция и рост цен. Здесь Литва, Латвия и Эстония прочно удерживают «лидерство» среди остальных стран еврозоны. Непомерные коммунальные платежи, астрономические цены на продукты – все это сдерживает людей от варианта завести детей. На общую безысходность, царящую в Прибалтике, также указывает стагнация в производстве. Согласно соцопросам, молодежь не видит перспектив на родине и массово уезжает за границу.