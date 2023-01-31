Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Пакистана в связи с трагедией

Новости Пакистана. До 100 человек выросло число жертв теракта в Пакистане. Свыше 200 ранены, сообщают местные СМИ. В больницах города введен режим чрезвычайной ситуации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поиск возможных пострадавших не остановлен. На месте трагедии продолжают разбирать завалы группы спасателей. Им помогают местные жители. Напомним, теракт на северо-западе страны произошел 30 января. По информации полиции, смертник, гражданин Афганистана, вошел в мечеть во время молитвы и подорвал себя. В момент взрыва в храме и соседних зданиях находились около 500 человек. В связи с трагедией соболезнования президенту Пакистана и гражданам страны направил президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что подобному преступлению нет и не может быть оправдания. От имени белорусского народа и себя лично глава государства адресовал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.