В Грузии сильно подорожало жильё

Новости Грузии. В Грузии сильно подорожало жилье. Цены на покупку недвижимости выросли более чем на 20 %, рассказали в местной брокерской компании. Вместе с тем примерно вдвое подорожала и аренда квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом, по оценкам инвестиционных компаний, перспектив для снижения цен нет. Эксперты прогнозируют, что недвижимость Грузии продолжит дорожать в течение всего 2023 года. Кроме того, увеличилась и стоимость стройматериалов. Но купить их из-за сбоя в поставках сложно даже по новым ценам, которые выше прежних в среднем на 30 %.