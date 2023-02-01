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В Грузии сильно подорожало жильё

01 февраля 2023 06:30
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Новости Грузии. В Грузии сильно подорожало жилье. Цены на покупку недвижимости выросли более чем на 20 %, рассказали в местной брокерской компании. Вместе с тем примерно вдвое подорожала и аренда квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии сильно подорожало жильё-1

При этом, по оценкам инвестиционных компаний, перспектив для снижения цен нет. Эксперты прогнозируют, что недвижимость Грузии продолжит дорожать в течение всего 2023 года. Кроме того, увеличилась и стоимость стройматериалов. Но купить их из-за сбоя в поставках сложно даже по новым ценам, которые выше прежних в среднем на 30 %.

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# Недвижимость # Фотофакт

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