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Мрачные экономические прогнозы Британии представили в МВФ

01 февраля 2023 06:26
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Мрачные экономические прогнозы Британии представил Международный валютный фонд. Скоро королевство окажется на дне «Большой семерки», считают эксперты. По данным МВФ, Британия – единственный член G7, чья экономика в 2023 году сократится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мрачные экономические прогнозы Британии представили в МВФ-1

Связано это с комбинацией сразу нескольких факторов. Речь об увеличении процентных ставок, больших налогах, которые к тому же повысили в конце 2022 года, а также подорожании энергоресурсов. Не прошли бесследно для страны и массовые протесты. Специалисты МВФ отмечают нехватку рабочих в Британии и, как следствие, сокращение производства.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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