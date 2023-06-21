В Британии опять начался рост цен

Новости Великобритании. В Великобритании вопреки прогнозу экономистов вновь начался рост инфляции. По итогам мая она превысила 7 %, подскочив за месяц почти на полпроцента. Об этом рассказало управление статистики Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом индекс потребительских цен вырос почти на 9 %. Британское правительство начало переговоры с руководством супермаркетов, пытаясь убедить их пока добровольно ограничить цен на основные продукты питания. Эта необходимо для снижения прожиточного минимума в Королевстве на фоне самого стремительного за последние 40 лет роста цен на продукты питания и напитки.