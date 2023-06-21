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Франция решила бороться со свободой СМИ в масштабах всего Евросоюза

21 июня 2023 11:29
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Новости Франции. Франция решила бороться со свободой СМИ в масштабах Евросоюза. В частности Париж очень хочет внести ограничения в европейский Акт о средствах массовой информации, который сейчас находится на стадии обсуждения в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция решила бороться со свободой СМИ в масштабах всего Евросоюза-1

Документ нацелен на обеспечение плюрализма и независимости медиа и пресечения всяких попыток правительственных служб вмешиваться в работу журналистов. В частности не могли задерживать, наказывать, подвергать слежке или обыску работников СМИ с целью раскрытия их источников. Как раз это и не нравится Франции. Париж настаивает на расширении исключений, которые позволят полностью контролировать репортеров. В частности устанавливать в их компьютерах и телефонах шпионские программы, чтобы читать их переписку и прослушивать разговоры. Многие страны ЕС уже одобрили французскую инициативу. Поэтому не исключено, что в Акте о свободе европейских СМИ появится много ограничений, которые не позволят журналистам свободно выражать мнение.

# Международная политика # Новости Франции # Фотофакт

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