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Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

21 июня 2023 11:32
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Между Китаем и США разгорелся политический скандал, виновником которого оказался глава Белого дома. Накануне он неосторожно или сознательно назвал лидера КНР Си Цзиньпина диктатором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором-1

Китайский МИД выразил в связи с этим решительный протест. Там назвали высказывания Байдена крайне безответственными, они нарушили дипломатический этикет, стали открытой провокацией и являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая. Ранее американский лидер заявлял, что Си Цзиньпин не обладал всеми сведениями об инциденте с воздушным шаром и из-за этого «очень расстроился», поскольку это «большой конфуз для диктаторов».

# Международная политика # Си Цзиньпин # Джо Байден # Фотофакт

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