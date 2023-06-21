Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Между Китаем и США разгорелся политический скандал, виновником которого оказался глава Белого дома. Накануне он неосторожно или сознательно назвал лидера КНР Си Цзиньпина диктатором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайский МИД выразил в связи с этим решительный протест. Там назвали высказывания Байдена крайне безответственными, они нарушили дипломатический этикет, стали открытой провокацией и являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая. Ранее американский лидер заявлял, что Си Цзиньпин не обладал всеми сведениями об инциденте с воздушным шаром и из-за этого «очень расстроился», поскольку это «большой конфуз для диктаторов».