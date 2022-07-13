Чиновники в Нидерландах требуют уничтожить половину поголовья коров и свиней страны. Что происходит?

Новости Нидерландов. Не утихают массовые протесты в Нидерландах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там на многотысячные акции, которые продолжаются уже второй месяц, выходят фермеры, пожарные и рыбаки.

Люди, недовольные политикой властей, перекрывают тракторами улицы городов и автомагистрали, демонстративно сжигают тюки с сеном. В стране высокая инфляция, растут цены, в том числе и на топливо, а полки магазинов, наоборот, стремительно пустеют. Но главное беспокойство вызывают планы правительства по сокращению выбросов азота, которое может привести к разорению аграриев.