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Чиновники в Нидерландах требуют уничтожить половину поголовья коров и свиней страны. Что происходит?

13 июля 2022 10:41
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Новости Нидерландов. Не утихают массовые протесты в Нидерландах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там на многотысячные акции, которые продолжаются уже второй месяц, выходят фермеры, пожарные и рыбаки.  

Чиновники в Нидерландах требуют уничтожить половину поголовья коров и свиней страны. Что происходит?-1

Люди, недовольные политикой властей, перекрывают тракторами улицы городов и автомагистрали, демонстративно сжигают тюки с сеном. В стране высокая инфляция, растут цены, в том числе и на топливо, а полки магазинов, наоборот, стремительно пустеют. Но главное беспокойство вызывают планы правительства по сокращению выбросов азота, которое может привести к разорению аграриев.  

Чиновники в Нидерландах требуют уничтожить половину поголовья коров и свиней страны. Что происходит?-4

Дело в том, что чиновники требуют уничтожить как минимум половину поголовья всех свиней и коров страны. Их называют главным источником парниковых газов. Такой подход к решению проблемы грозит оставить львиную часть фермеров без работы.  

# Акции протеста # Новости Нидерландов # Фотофакт

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