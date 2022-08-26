В Британии могут ввести военное положение. Как Европа борется с энергетическим кризисом?

Правительства стран-членов ЕС уже не могут справиться с катастрофической ситуацией в экономике и энергетике. Например, в Греции, Болгарии и Румынии за короткий срок цена за 1 МВт/час выросла с 75 до 700 евро. И на сегодняшний момент это самое дорогое электричество во всей Европе. А в Чехии, чтобы не жечь свет, всех студентов хотят перевести на дистанционное обучение. По приблизительным подсчетам это поможет сэкономить 300 млн евро.