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В Британии могут ввести военное положение. Как Европа борется с энергетическим кризисом?

26 августа 2022 09:11
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В европейских странах могут ввести чрезвычайное положение из-за энергокризиса. Об этом заговорили в европейских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Британии могут ввести военное положение. Как Европа борется с энергетическим кризисом?-1

Правительства стран-членов ЕС уже не могут справиться с катастрофической ситуацией в экономике и энергетике. Например, в Греции, Болгарии и Румынии за короткий срок цена за 1 МВт/час выросла с 75 до 700 евро. И на сегодняшний момент это самое дорогое электричество во всей Европе. А в Чехии, чтобы не жечь свет, всех студентов хотят перевести на дистанционное обучение. По приблизительным подсчетам это поможет сэкономить 300 млн евро.  

В Британии могут ввести военное положение. Как Европа борется с энергетическим кризисом?-4

А в Британии и вовсе предложили радикальные меры, чтобы выйти из кризиса: ввести военное положение. Энергетики уже предупредили подданных королевы, что цены на электричество к зиме могут вырасти в три раза. При таком положении дел власти европейских стран уже стали опасаться социального взрыва и массовых акций протеста.  

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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