Комментаторы отмечают, что правительство страны потеряло рассудок и его необходимо посадить под арест за создание угрозы для своей страны и народа. Пользователи также пишут о том, что такие действия могут привести к тяжелым результатам и Путин разберет Британию на части. По мнению читателей, Британия напрашивается на проблемы: русские предпримут ответные меры, уничтожив правительственный квартал в Лондоне. Британцы возмутились тем, что власти страны намерены втянуть их в войну и рисуют на своей голове большую мишень.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что было принято решение о поставке дальнобойных Storm Shadow Киеву. В Кремле это прокомментировали, сообщив, что такого рода действия Москва воспринимает отрицательно и будет ответ со стороны Вооруженных сил России с соблюдением военной стратегии.