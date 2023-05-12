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В Британии боятся, что Путин разберёт страну на части из-за крылатых ракет Storm Shadow

12 мая 2023 08:53
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Власти Великобритании спровоцировали появление отрицательных отзывов читателей газеты Daily Mail в связи с принятым решением о предоставлении украинской армии ракет большой дальности Storm Shadow, пишет РИА Новости.

В Британии боятся, что Путин разберёт страну на части из-за крылатых ракет Storm Shadow-1

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: Pinterest

Комментаторы отмечают, что правительство страны потеряло рассудок и его необходимо посадить под арест за создание угрозы для своей страны и народа. Пользователи также пишут о том, что такие действия могут привести к тяжелым результатам и Путин разберет Британию на части. По мнению читателей, Британия напрашивается на проблемы: русские предпримут ответные меры, уничтожив правительственный квартал в Лондоне. Британцы возмутились тем, что власти страны намерены втянуть их в войну и рисуют на своей голове большую мишень. 

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что было принято решение о поставке дальнобойных Storm Shadow Киеву. В Кремле это прокомментировали, сообщив, что такого рода действия Москва воспринимает отрицательно и будет ответ со стороны Вооруженных сил России с соблюдением военной стратегии.

# Международная политика # Риши Сунак # Бен Уоллес # Владимир Путин

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