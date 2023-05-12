Politico: страны Евросоюза не против усиления энергетических санкций в отношении РФ

Страны ЕС не против усиления энергосанкций в отношении России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Сообщается, что текущие санкции уже привели к тому, что ЕС прекратил принимать российскую нефть, доставляемую по морю, а также установил ценовые лимиты на ее поставки. Рабочая версия нового пакета санкций запрещает судам, осуществляющим неофициальную транспортировку российской нефти, прибывать в порты ЕС. Также в издании говорится, что эти меры являются частью более широкого пакета санкций, нацеленных на борьбу с деятельностью третьих стран, которые продолжают и наращивают торговлю с Россией.

5 декабря 2022 года Европейский союз принял решение о прекращении поставок российской нефти морским путем, а страны группы G7, а также Австралия и ЕС ввели ценовой потолок на морскую транспортировку на уровне 60 долларов за баррель. В ответ Россия запретила с 1 февраля поставки нефти иностранным лицам, если контракты прямо или косвенно предусматривают использование механизма предельных цен.