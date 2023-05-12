В Пакистане нарастают протесты в поддержку Имрана Хана

Новости Пакистана. Волнения нарастают в Пакистане. Хотя Верховный суд вынес решение об освобождении бывшего премьера Имрана Хана, глава МВД озвучил обещание опять его арестовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкновения с полицией продолжают сторонники политика. За участие в беспорядках уже задержаны более двух тысяч человек, только за поджоги завели 16 уголовных дел. По последним данным, минимум 50 человек погибли. Новые акции протеста в поддержку Имрана Хана запланированы на сегодня, 12 мая.