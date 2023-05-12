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В Пакистане нарастают протесты в поддержку Имрана Хана

12 мая 2023 07:52
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Новости Пакистана. Волнения нарастают в Пакистане. Хотя Верховный суд вынес решение об освобождении бывшего премьера Имрана Хана, глава МВД озвучил обещание опять его арестовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Пакистане нарастают протесты в поддержку Имрана Хана-1

Столкновения с полицией продолжают сторонники политика. За участие в беспорядках уже задержаны более двух тысяч человек, только за поджоги завели 16 уголовных дел. По последним данным, минимум 50 человек погибли. Новые акции протеста в поддержку Имрана Хана запланированы на сегодня, 12 мая.  

# Акции протеста # Новости Пакистана # Фотофакт

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