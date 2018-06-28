В Бремене взорвался жилой дом: погибли две женщины и 7-летний ребёнок

Новости Германии. В жилом доме немецкого Бремена прогремел взрыв. Он был настолько мощным, что обломки здания разлетелись в радиусе 50 метров от места происшествия, задев близлежащие коттеджи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, в огне погибли женщина и семилетний ребенок. Их пожилая соседка, оказавшаяся в районе падения обломков, также скончалась.