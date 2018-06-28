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В Бремене взорвался жилой дом: погибли две женщины и 7-летний ребёнок

28 июня 2018 12:41
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Новости Германии. В жилом доме немецкого Бремена прогремел взрыв. Он был настолько мощным, что обломки здания разлетелись в радиусе 50 метров от места происшествия, задев близлежащие коттеджи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бремене взорвался жилой дом: погибли две женщины и 7-летний ребёнок-1

По предварительным данным, в огне погибли женщина и семилетний ребенок. Их пожилая соседка, оказавшаяся в районе падения обломков, также скончалась.

В Бремене взорвался жилой дом: погибли две женщины и 7-летний ребёнок-4

Сотрудники экстренных служб провели эвакуацию в потенциально опасной зоне. В тушении возгорания были задействованы около 70-ти пожарных. Теперь задача специалистов – установить причины произошедшего.

# Взрыв # Фотофакт

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