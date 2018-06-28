В Шанхае мужчина напал на школьников: погибли два ребёнка

Новости Китая. В Шанхае вооруженный ножом мужчина напал на детей у одной из начальных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое ребят, несмотря на усилия медиков, погибли на месте. Еще один ребенок и женщина получили ранения и были доставлены в больницу. Их жизням ничего не угрожает.