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В Италии каждый 12-й гражданин живет за чертой бедности

28 июня 2018 08:21
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Новости Италии. Рекордное за последние 12 лет число людей, живущих за чертой бедности, отмечено в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии каждый 12-й гражданин живет за чертой бедности-1

По данным специалистов, речь идёт более чем о 5 миллионах человек – это каждый 12-й гражданин страны. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась на юге: там за чертой бедности каждый десятый. Причины такого положения вещей еще в кризисе 2008 года, который он привел к самой глубокой и затяжной рецессии в послевоенной истории страны.

# Кризис в Италии # Фотофакт

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