В Италии каждый 12-й гражданин живет за чертой бедности

По данным специалистов, речь идёт более чем о 5 миллионах человек – это каждый 12-й гражданин страны. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась на юге: там за чертой бедности каждый десятый. Причины такого положения вещей еще в кризисе 2008 года, который он привел к самой глубокой и затяжной рецессии в послевоенной истории страны.