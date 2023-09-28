США выделят Польше кредит на 2 млрд долларов для модернизации вооружения страны

Варшава не сворачивает с пути милитаризации. И такую политику всесторонне поддерживают в Вашингтоне. Госдеп США объявил о предоставлении кредита Польше в размере двух миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги будут потрачены на модернизацию вооружения страны. Кроме того, еще 60 миллионов в американской валюте Штаты дополнительно выделят для обслуживания кредита. В Белом доме Польшу считают надежным союзником. И Варшава продолжает демонстрировать свое стремление стать одним из лидеров НАТО, отметили в Госдепе.