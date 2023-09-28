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Ким Чен Ын: Северной Корее необходимо значительно нарастить ядерный арсенал

28 сентября 2023 08:27
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Новости КНДР. Ким Чен Ын заявил о необходимости значительно нарастить ядерный арсенал КНДР. Более того, такие ориентиры государства отныне закреплены в Конституции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ким Чен Ын: Северной Корее необходимо значительно нарастить ядерный арсенал-1

Уточняется, что это необходимо для гарантии права страны на существование, для сдерживания войны и поддержания стабильности во всем регионе. На 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР Ким Чен Ын отметил, что именно стремительное укрепление ядерных вооруженных сил является важнейшим приоритетом и заданием для страны. 

# Оружие и боеприпасы # Ким Чен Ын # Новости Северной Кореи # Фотофакт

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