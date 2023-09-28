Ким Чен Ын: Северной Корее необходимо значительно нарастить ядерный арсенал

Новости КНДР. Ким Чен Ын заявил о необходимости значительно нарастить ядерный арсенал КНДР. Более того, такие ориентиры государства отныне закреплены в Конституции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уточняется, что это необходимо для гарантии права страны на существование, для сдерживания войны и поддержания стабильности во всем регионе. На 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР Ким Чен Ын отметил, что именно стремительное укрепление ядерных вооруженных сил является важнейшим приоритетом и заданием для страны.