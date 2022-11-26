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В Бразилии задержали подозреваемого в стрельбе в школах. Им оказался сын полицейского

26 ноября 2022 09:41
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Новости Бразилии. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в бразильских школах. Им оказался несовершеннолетний сын полицейского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии задержали подозреваемого в стрельбе в школах. Им оказался сын полицейского-1

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Правоохранители считают, что парень просто исполнитель. Накануне он ворвался в школу Примо Битти, где открыл огонь по педагогам, которые собрались в учительской во время перемены. После этого подозреваемый отправился в учебное заведение по соседству, где напал на учеников средних классов. В результате трое человек погибли, более 10 получили ранения.

# Стрельба # Новости Бразилии # Фотофакт

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