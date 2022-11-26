В Бразилии задержали подозреваемого в стрельбе в школах. Им оказался сын полицейского

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Правоохранители считают, что парень просто исполнитель. Накануне он ворвался в школу Примо Битти, где открыл огонь по педагогам, которые собрались в учительской во время перемены. После этого подозреваемый отправился в учебное заведение по соседству, где напал на учеников средних классов. В результате трое человек погибли, более 10 получили ранения.