В Бразилии во время тренировки пожарных команд погибли 9 человек

Новости Бразилии. Девять человек погибли, один пострадал при обрушении пещеры на востоке Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасательная операция была организована практически мгновенно, поскольку ЧП произошло во время тренировки пожарных команд. Свод обвалился, когда они отрабатывали навыки эвакуации людей в горах.