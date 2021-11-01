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В Бразилии во время тренировки пожарных команд погибли 9 человек

01 ноября 2021 08:13
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Новости Бразилии. Девять человек погибли, один пострадал при обрушении пещеры на востоке Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Бразилии во время тренировки пожарных команд погибли 9 человек-1

Спасательная операция была организована практически мгновенно, поскольку ЧП произошло во время тренировки пожарных команд. Свод обвалился, когда они отрабатывали навыки эвакуации людей в горах.  

В Бразилии во время тренировки пожарных команд погибли 9 человек-4

На помощь своим коллегам на вертолетах прибыли группы спасателей со специальным оборудованием. Сама поисковая операция длилась 12 часов.  

# Несчастный случай # Фотофакт

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