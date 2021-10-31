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Страшный сон эколога. В Великобритании бастуют водители мусоровозов, и вот как выглядят местные улицы

31 октября 2021 19:00
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Выхлопные газы по-прежнему остаются одним из основных источников загрязнения окружающей среды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Страшный сон эколога. В Великобритании бастуют водители мусоровозов, и вот как выглядят местные улицы-1

А вот страшный сон любого эколога: это забастовка водителей мусоровозов в Великобритании. Стоило им не выйти на работу, как улицы заполонили горы отходов.  

Страшный сон эколога. В Великобритании бастуют водители мусоровозов, и вот как выглядят местные улицы-4

По прогнозам ООН, объем пластикового мусора, который попадает в моря и океаны, к 2040 году может вырасти почти втрое. По подсчетам экспертов, на каждый метр береговой линии будет приходиться почти 50 килограммов пластика.  

# Экология # Илона Волынец # Фотофакт

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