Страшный сон эколога. В Великобритании бастуют водители мусоровозов, и вот как выглядят местные улицы

А вот страшный сон любого эколога: это забастовка водителей мусоровозов в Великобритании. Стоило им не выйти на работу, как улицы заполонили горы отходов.

По прогнозам ООН, объем пластикового мусора, который попадает в моря и океаны, к 2040 году может вырасти почти втрое. По подсчетам экспертов, на каждый метр береговой линии будет приходиться почти 50 килограммов пластика.