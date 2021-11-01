В Чехии оборвалась старейшая канатная дорога, погиб турист

Новости Чехии. В Чехии из-за обрыва канатной дороги упала кабина. Погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из застрявшей на высоте другой гондолы, которая двигалась в обратном направлении, спасатели эвакуировали 15 туристов. Пока неизвестно, из-за чего произошла трагедия, все оборудование там заменили всего лишь два года назад.