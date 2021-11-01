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В Чехии оборвалась старейшая канатная дорога, погиб турист

01 ноября 2021 07:41
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Новости Чехии. В Чехии из-за обрыва канатной дороги упала кабина. Погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Чехии оборвалась старейшая канатная дорога, погиб турист-1

Из застрявшей на высоте другой гондолы, которая двигалась в обратном направлении, спасатели эвакуировали 15 туристов. Пока неизвестно, из-за чего произошла трагедия, все оборудование там заменили всего лишь два года назад.  

В Чехии оборвалась старейшая канатная дорога, погиб турист-4

Эта канатная дорога является одной из старейших в Чехии, но за всю ее историю там никогда не было подобных аварий.  

# Гибель туристов # Фотофакт

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