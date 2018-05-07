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В Бразилии упал вертолёт с невестой на борту

07 мая 2018 06:59
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Новости Бразилии. В бразильском городе Сан-Паулу невеста прилетела на свадьбу на вертолёте. Но перед посадкой летательный аппарат вышел из строя.  

Сообщается, что девушка и пилот не пострадали, они успели быстро выбежать из упавшего вертолёта. Однако помощь спасателей потребовалась другим людям, находившимся в воздушном судне.  

В Бразилии упал вертолёт с невестой на борту-1

Когда в вертолёте никого не осталось, он загорелся, но пламя быстро погасили. Пострадали три человека.  

Неудачная случайность не помешала жениху и невесте продолжить торжественное мероприятие.  

Один из очевидцев снял на камеру падение вертолёта и опубликовал видео на YouTube. Пользователи социальной сети отмечают, что девушке очень повезло.  

Осенью прошлого года в Колумбии легкомоторному самолёту пришлось совершить экстренную посадку. 

Пострадали не менее шести пассажиров – здесь подробнее.  

# Крушение # Видеофакт

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