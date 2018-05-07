В Бразилии упал вертолёт с невестой на борту

Новости Бразилии. В бразильском городе Сан-Паулу невеста прилетела на свадьбу на вертолёте. Но перед посадкой летательный аппарат вышел из строя.

Сообщается, что девушка и пилот не пострадали, они успели быстро выбежать из упавшего вертолёта. Однако помощь спасателей потребовалась другим людям, находившимся в воздушном судне.