В Бразилии упал вертолёт с невестой на борту

Новости Бразилии. В бразильском городе Сан-Паулу невеста прилетела на свадьбу на вертолёте. Но перед посадкой летательный аппарат вышел из строя.
Сообщается, что девушка и пилот не пострадали, они успели быстро выбежать из упавшего вертолёта. Однако помощь спасателей потребовалась другим людям, находившимся в воздушном судне.
Когда в вертолёте никого не осталось, он загорелся, но пламя быстро погасили. Пострадали три человека.
Неудачная случайность не помешала жениху и невесте продолжить торжественное мероприятие.
Один из очевидцев снял на камеру падение вертолёта и опубликовал видео на YouTube. Пользователи социальной сети отмечают, что девушке очень повезло.
Осенью прошлого года в Колумбии легкомоторному самолёту пришлось совершить экстренную посадку.
Пострадали не менее шести пассажиров – здесь подробнее.