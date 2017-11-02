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В Колумбии при экстренной посадке легкомоторного самолета пострадали 6 пассажиров

02 ноября 2017 13:24
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Новости Колумбии. При аварийной посадке легкомоторного самолета в аэропорту колумбийского города Медельин пострадали не менее 6 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда воздушное судно снижалось, у него не сработала передняя стойка шасси. Пилот выровнял летательную машину над взлетно-посадочной полосой и снизил скорость, что позволило ровно коснуться полотна. Однако в ходе торможения нос самолета ударился о землю. После остановки всех находящихся на борту людей экстренно эвакуировали спасатели.

# Фотофакт # Крушение

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