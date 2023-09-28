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В Бразилии сентябрь стал месяцем с наибольшим количеством осадков за 100 лет

28 сентября 2023 07:32
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Проливные дожди, вызванные циклоном, продолжают затапливать Бразилию. Местные власти опасаются, что из своих берегов выйдет озеро на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии сентябрь стал месяцем с наибольшим количеством осадков за 100 лет-1

Гражданская оборона выпустила серию предупреждений о наводнениях. В одном из штатов целиком затоплены футбольные поля. По прогнозам синоптиков, уровень угрозы схода селей уменьшится в пятницу, 29 сентября. Данные метеонаблюдений говорят, что этот сентябрь стал месяцем с наибольшим количеством осадков за последние более чем 100 лет.

# Погода # Новости Бразилии # Фотофакт

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