В Бразилии сентябрь стал месяцем с наибольшим количеством осадков за 100 лет

Проливные дожди, вызванные циклоном, продолжают затапливать Бразилию. Местные власти опасаются, что из своих берегов выйдет озеро на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданская оборона выпустила серию предупреждений о наводнениях. В одном из штатов целиком затоплены футбольные поля. По прогнозам синоптиков, уровень угрозы схода селей уменьшится в пятницу, 29 сентября. Данные метеонаблюдений говорят, что этот сентябрь стал месяцем с наибольшим количеством осадков за последние более чем 100 лет.