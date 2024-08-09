В Бразилии разбился пассажирский самолёт – выживших нет

Срочные сообщения в эти минуты приходят из Бразилии, где потерпел крушение пассажирский самолет. Как сообщают местные власти, выживших в результате трагедии нет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет упал на один из жилых районов населенного пункта, на земле никто не пострадал. Как стало известно, авиасудно выполняло внутренний рейс, на борту находилось более 60 человек – 58 пассажиров и 4 члена экипажа. Причины падения самолета выясняются.