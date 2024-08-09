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В Бразилии разбился пассажирский самолёт – выживших нет

09 августа 2024 20:06
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Срочные сообщения в эти минуты приходят из Бразилии, где потерпел крушение пассажирский самолет. Как сообщают местные власти, выживших в результате трагедии нет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии разбился пассажирский самолёт – выживших нет-1

Самолет упал на один из жилых районов населенного пункта, на земле никто не пострадал. Как стало известно, авиасудно выполняло внутренний рейс, на борту находилось более 60 человек – 58 пассажиров и 4 члена экипажа. Причины падения самолета выясняются.

# ЧП

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