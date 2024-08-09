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МО РФ: армия России в течение суток пресекла рейды ВСУ на Курском направлении

09 августа 2024 13:42
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В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.

В течение дня войска и резервы группы войск «Север», войсковая авиация и артиллерия выполнили ряд задач:

  • Предотвратили попытки рейдов противника.
  • Нанесены огневые удары по живой силе и технике ВСУ в районах Дарьино, Гоголевки, Мелового, Никольского и на западной окраине Суджи.
  • Уничтожены пять бронетранспортеров «Страйкер» в районе Южного и колонна ВСУ в районе Мартыновки.
  • Нанесен удар по вражеским резервам на территории Сумской области.

За день ВСУ потеряли более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении оппонент утратил до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники. Операция продолжается, отметили в Минобороны РФ.

# Международная политика

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