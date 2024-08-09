МО РФ: армия России в течение суток пресекла рейды ВСУ на Курском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.

В течение дня войска и резервы группы войск «Север», войсковая авиация и артиллерия выполнили ряд задач:

Предотвратили попытки рейдов противника.

Нанесены огневые удары по живой силе и технике ВСУ в районах Дарьино, Гоголевки, Мелового, Никольского и на западной окраине Суджи.

Уничтожены пять бронетранспортеров «Страйкер» в районе Южного и колонна ВСУ в районе Мартыновки.

Нанесен удар по вражеским резервам на территории Сумской области.

За день ВСУ потеряли более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении оппонент утратил до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники. Операция продолжается, отметили в Минобороны РФ.