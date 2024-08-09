Навязанная Западом борьба с собственным прошлым будет оплачиваться из кармана простых граждан. Литовские власти не хотят тратить деньги на переименование улиц, все расходы Вильнюс переложил на плечи местных жителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные СМИ, активисты из центра исследований геноцида и сопротивления населения потребовали от мэров Клайпеды и Ширвинтоса переименовать улицы, названные в честь деятелей советского периода. Свои намерения они оправдывают якобы просьбами населения. После передачи в правительственные ведомства документов оказалось, что все расходы должны покрыть муниципалитеты, а не Министерство внутренних дел, как полагалось ранее. Вдобавок, граждане также будут обязаны оплатить замену документов с новым адресом, даже несмотря на плачевное финансовое положение.