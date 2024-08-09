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Великобритания расширила санкционный список против Беларуси

09 августа 2024 13:45
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Несмотря на рецессию в экономике, политический кризис и продолжающиеся протесты, Лондон безуспешно пытается закрыть рынок для нашей страны. Великобритания расширила санкционный список против Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания расширила санкционный список против Беларуси-1

Так, ограничения Форин-офиса, которые предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов, были введены против глав некоторых учреждений, промышленных предприятий, а также научно-исследовательского института. В белорусском МИД сегодня заявили: европейским странам необходимо вернуться в русло объективных реалий, прагматизма и диалога, так как в глубине души политики наверняка осознают бесперспективность своего курса, вынужденно оглядываясь за океан.

# Беларусь-Великобритания

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