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В Бразилии пройдёт второй тур президентских выборов

03 октября 2022 09:08
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Новости Бразилии. В Бразилии пройдет второй тур президентских выборов, он состоится 30 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии пройдёт второй тур президентских выборов-1

В нем примут участие действующий лидер страны Жаир Болсонару и экс-глава государства Лула да Силва. Об этом сообщил бразильский Высший избирательный суд, который выполняет функции Центризбиркома. Они стали лидерами по итогам голосования в первом туре, который состоялся накануне. Лула да Сильва набрал почти 48 %, у Болсонару – 43,6 %. Для победы им необходимо было набрать более 50 %. Остальные кандидаты в президенты далеко позади, многие из них не получили и процента поддержки избирателей. Второй тур пройдет 30 октября.

# Международная политика # Жаир Болсонару # Лула да Силва # Новости Бразилии # Фотофакт

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