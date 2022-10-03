В Бразилии пройдёт второй тур президентских выборов

В нем примут участие действующий лидер страны Жаир Болсонару и экс-глава государства Лула да Силва. Об этом сообщил бразильский Высший избирательный суд, который выполняет функции Центризбиркома. Они стали лидерами по итогам голосования в первом туре, который состоялся накануне. Лула да Сильва набрал почти 48 %, у Болсонару – 43,6 %. Для победы им необходимо было набрать более 50 %. Остальные кандидаты в президенты далеко позади, многие из них не получили и процента поддержки избирателей. Второй тур пройдет 30 октября.