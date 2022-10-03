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Литва в 2023 году вдвое увеличит военный бюджет

03 октября 2022 08:48
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Новости Литвы. Литва в 2023 году вдвое увеличит военный бюджет. Об этом в интервью местным СМИ заявил министр обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва в 2023 году вдвое увеличит военный бюджет-1

При этом конкретные цифры он назвать отказался. Месяц назад глава ведомства уже заявлял, что расходы на армию намного превысят 2,5 % ВВП. Для сравнения в 2022 году это чуть более 2 %. Литва выделяет все больше и больше денег на закупку нового вооружения и модернизацию армии. Несколько месяцев назад сейм уже увеличил военные расходы на 300 миллионов евро. Однако этого руководству страны показалось недостаточно.

# Международная политика # Арвидас Анушаускас # Фотофакт

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