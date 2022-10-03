Литва в 2023 году вдвое увеличит военный бюджет

При этом конкретные цифры он назвать отказался. Месяц назад глава ведомства уже заявлял, что расходы на армию намного превысят 2,5 % ВВП. Для сравнения в 2022 году это чуть более 2 %. Литва выделяет все больше и больше денег на закупку нового вооружения и модернизацию армии. Несколько месяцев назад сейм уже увеличил военные расходы на 300 миллионов евро. Однако этого руководству страны показалось недостаточно.