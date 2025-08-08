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В Бразилии произошло возгорание на автомобильном заводе

08 августа 2025 07:13
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Возгорание произошло на автомобильном заводе в промышленном районе Манаус на севере Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии произошло возгорание на автомобильном заводе-2

Огонь бушевал всю ночь и продолжился утром, пламя быстро распространялось по участку предприятия, где производятся малолитражные грузовики и хранятся различные горючие материалы.

По предварительным сведениям, пожар начался из-за сварочной искры. Все 120 работников завода были успешно эвакуированы. В тушении огня задействованы более 140 военных пожарных, три десятка автоцистерн с водой и специализированное оборудование. Масштабы ущерба оценить пока невозможно.

# Пожар

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