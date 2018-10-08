Прямой эфир

В Центральной Америке ливни привели к масштабным наводнениям: погибли 11 человек

08 октября 2018 09:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Жертвами ливней, которые обрушились на страны Центральной Америки, стали по меньшей мере 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гондурасе из-за непогоды сошел оползень, из берегов вышли реки.

В Центральной Америке ливни привели к масштабным наводнениям: погибли 11 человек-1

Здесь стихия унесла жизни шести человек. Один пропал без вести. Трое погибших в Никарагуа, двое – в Сальвадоре. Около десяти пострадавших доставлены в больницы. В Коста-Рике сообщается об одном погибшем.

Спасатели ищут 11-летнего ребенка, которого унесло потоком воды в Гватемале. В общей сложности, ливни нанесли ущерб имуществу более 20 тысяч человек.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Индии спасли леопарда, который упал в колодец
08 октября 2018 09:07

В Индии спасли леопарда, который упал в колодец

30-летняя журналистка убита в Болгарии
08 октября 2018 08:20

30-летняя журналистка убита в Болгарии

Более 1750 погибших. Последствия разрушительного землетрясения и цунами в Индонезии в 10 фото
07 октября 2018 13:49

Более 1750 погибших. Последствия разрушительного землетрясения и цунами в Индонезии в 10 фото