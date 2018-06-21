В Бразилии каток раздавил 2 тысячи единиц огнестрельного оружия

Новости Бразилии. В Бразилии уничтожили 2000 единиц огнестрельного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть этого арсенала полиция изъяла у преступников.

Многие жители Рио-де-Жанейро сдали свои огнестрелы в полицию добровольно. Также в коллекции оказалось списанное оружие правоохранителей. Все эти револьверы, автоматы, пистолеты-пулеметы были раздавлены паровым катком. Таким образом городские власти пытаются очистить улицы столицы от оружия и снизить криминогенную обстановку.